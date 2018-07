Verdachten drugsactie Veen nog drie maanden in voorarrest

Duizenden en nog eens duizenden minitauur­au­to's, in alle soorten en maten

6:15 WIJK EN AALBURG - Achter gevels van huizen en schuren schuilt soms een complete verrassing. Zo ook bij Bas van Gammeren in Wijk en Aalburg. Bij het betreden van de oude bedrijfsruimte bij zijn woonhuis valt je mond open van opperste verbazing. Duizenden miniatuur-auto's in alle modellen en in alle mogelijke schalen staan er tentoongesteld.