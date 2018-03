Verzorgingshuis Wijkestein opent deuren tijdens open dag

WIJK EN AALBURG - Meer dan duizend zorg- en welzijnsorganisaties openden afgelopen zaterdag hun deuren in het kader van de Week van Zorg en Welzijn. Zo ook verzorgingshuis Wijkestein in Wijk en Aalburg, met als doel alle kanten van deze beroepstak te laten zien.

Verschillende stands staan opgesteld in de hal in verzorgingshuis Wijkestein. Docenten van het Koning Willem 1 College geven informatie over opleidingen in de zorg, medewerkers van Wijkestein geven rondleidingen door het tehuis en er is informatie te verkrijgen over werken bij Zorgplein Maaswaarden en wat zij allemaal te bieden heeft.

Warmmaken

,,Het doel van deze open dag is om mensen warm te maken voor werken in de zorg", vertelt organisator Bert Noorloos. ,,Bij Wijkestein proberen we de werknemer genoeg uitdaging te bieden door ze zelfstandigheid te geven. Wil een werknemer graag extra scholing of een workshop volgen, dan is daar ruimte voor." Bij het verzorgingshuis in Wijk en Aalburg werken veel verschillende soorten mensen. ,,Ons personeel is een afspiegeling van de maatschappij. Dat maakt het hier zo gezellig."

Tijdens de open dag is er van alles te zien en beleven. ,,Het activiteitencentrum is open, er worden rondleidingen gegeven en de dagbesteding is een dag extra open. Alles wat je vandaag ziet, gebeurt ook het hele jaar door", legt Noorloos uit. ,,Een paar keer in het jaar is er een tweedehands boekenverkoop, vandaag dus ook."

Rosa Hessing, teamleider Sociaal Maatschappelijke Studies van het Koning Willem 1 College in 's-Hertogenbosch, is aanwezig om opleidingen in de zorg te promoten. ,, Tot nu toe hebben we helaas nog niet veel toekomstige studenten bij onze stand gehad. Hopelijk wordt het vanmiddag nog wat drukker, want ik wil ze graag vertellen over de mogelijkheden die wij bieden. Volgend jaar gaan we namelijk in samenwerking met Zorgplein Maaswaarden een nieuw traject aanbieden aan studenten, praktijk gestuurd leren. Dit houdt in dat je vanaf dag één de opleiding volgt in de praktijk. Dan doen de studenten dus meteen veel ervaring op en zitten ze niet zoveel in de schoolbanken."

Plezier

Wie kan je beter vragen naar hoe het is om in de zorg te werken, dan mensen die dat al doen? Anja Knaap en Connie Kersten werken met veel plezier in de zorg. Knaap is sinds afgelopen zomer afgestudeerd van het Koning Willem 1 College en werkt sinds tweeënhalf jaar bij Zorgplein Maaswaarden. ,,Ik heb hier verschillende stages gelopen dus kende de organisatie al", vertelt Knaap. ,,Het is kleinschalig en je hebt veel doorgroeimogelijkheden. Zo kan ik me na mijn studie ook nog verder ontwikkelen."

Kersten loopt al een tijdje mee bij deze organisatie en beaamt wat Knaap zegt. ,,Ik werk al achtendertig jaar bij deze organisatie en ga nooit met tegenzin naar mijn werk. Van mijn hobby heb ik mijn beroep gemaakt. Ik denk dat ik voor ons beiden spreek als ik zeg dat werken in de zorg echt heel erg leuk is. De omgang met mensen en de interactie die daarbij ontstaat is echt fijn. Het is betekenisvol en dankbaar werk. Eigenlijk hebben wij gewoon de leukste baan die er bestaat."

Bij de rondleiding die tijdens de open dag wordt gegeven, mag je binnenkijken bij een van de bewoners. Meneer Noorloos, de vader van Bert Noorloos, woont sinds een kleine maand in Wijkestein. Vandaag niet bewoner, maar even medewerker. ,,Er zijn pas een paar mensen langs geweest", vertelt hij. ,,Hier kunnen ze zien hoe een appartement er in het verzorgingshuis eruitziet." Een klein keuken met aansluitend een woonkamertje en om de hoek staat het bed van meneer Noorloos. ,,Achter die grote schuifdeur zit mijn badkamer. Best groot, je mag gerust een kijkje nemen." Op het moment dat zijn kamer weer bekijks trekt, eet meneer net zijn toetje op. Hij heeft het er vandaag maar druk mee.

