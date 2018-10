Volgend jaar weer 24-uurs wandelestafette tegen kanker in Giessen

Straalbezo­pen na Zomerfeest Almkerk, maar geen schuld aan ongeluk

17 oktober BREDA/BABYLONIËNBROEK – Een 22-jarige man uit Babyloniënbroek had vorig jaar augustus bij de Zomerfeesten in Almkerk zeven keer te veel gedronken, stapte toch in de auto en reed een 27-jarige fietser aan. Er is alleen zoveel onduidelijk over de aanrijding dat het ongeluk niet op het conto van de automobilist is te schrijven, aldus de rechtbank in Breda woensdag.