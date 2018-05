Vreemd uitziend mobieltje blijkt stroomstootwapen

Wethouder Van Loon (Aalburg): 'Geen fouten bij samenstel­ling begroting 2018'

16 mei WIJK EN AALBURG- Wethouder Arie van Loon (SGP) blijft er bij dat bij de samenstelling van de begroting 2018, waarin de voorgenomen verkoop van het gemeentehuis is verwerkt, geen fouten zijn gemaakt. Volgens hem gaat het om een verschil van visie op de begrotingsregels. ,,We wilden laten zien dat we niet aan het potverteren zijn."