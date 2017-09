Vrees voor 'waterbedeffect' in buurgemeenten Heusden door komst cameraschild

Raadslid Arno Bouman van het CDA in Aalburg maakt zich zorgen dat de criminaliteit vanuit het aan de overkant van de Bergsche Maas gelegen Heusden zich verplaatst. ,,Zo'n experiment is mooi, maar we moeten waken voor een waterbedeffect.'' Overigens kan de criminaliteit zich volgens hem ook door andere oorzaken verplaatsen, zoals een nog verder afnemende politie-inzet. Bouman gaat het college van Aalburg schriftelijke vragen stellen over de proef bij de buurgemeente.



Ook burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk vreest het waterbedeffect. Hij spreekt van 'een interessante pilot die we op de voet volgen, ook al vanwege het risico dat de criminaliteit zich verplaatst'.