Vrouw gewond door brand met zuurstoffles in Wijk en Aalburg

Heusden verruimt winkeltijden op zondag, maar slechts beperkt

19 december VLIJMEN - De winkels in de gemeente Heusden mogen vanaf volgend jaar op zondag open van 10.00 tot 18.00 uur. Dat is twee uur langer dan nu het geval is. De verruiming is daarmee overigens veel minder groot dan burgemeester en wethouders voorstelden. Zij wilden de toegestane tijden gelijktrekken met doordeweekse dagen: van 6.00 tot 22.00 uur.