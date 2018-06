Waterpolitie: meeste boetes in Dordrecht en Werkendam

Het meest aantal bonnen werd geschreven in Werkendam (35). In Dordrecht werd 24 keer bekeurd en op de Afgedamde Maas tussen het Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard werden 22 mensen op de bon geslingerd. Dat blijkt uit cijfers van het CJIB . Dat is de overheidsinstantie die de boetes incasseert.

Koploper

De waterpolitie deelde in heel Nederland bijna 2.200 boetes uit. Amsterdam is de landelijke koploper. Het aantal uitgeschreven boetes wisselt overal sterk per jaar. Wel waren Werkendam en Dordrecht in 2016 ook ‘koploper’ in deze regio. In Werkendam werd toen 70 keer bekeurd en in Dordrecht 50 keer.