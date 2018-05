Winnares Marianne Vos-prijs: 'Ik ben dankbaar dat ik in Nederland naar school kan'

Tijdens de les Engels wordt Farah verrast door docent Henk van Noorloos en Marianne Vos. Negen jaar geleden werd de Marianne Vos-prijs in het leven geroepen voor leerlingen van het Willem van Oranje college in Wijk en Aalburg. De leerling die doorzettingsvermogen en inzet toont, komt daarvoor in aanmerking. ,,Farah werkt ontzettend hard, ondanks de heftige dingen die ze heeft meegemaakt", vertelt initiatiefnemer Van Noorloos. ,,Ook heeft ze ambitieuze toekomstplannen. Daarom verdient ze deze prijs."

Ontdaan

Farah zag het niet aankomen en is er helemaal van ontdaan. ,,Ik vind het erg leuk, maar had het niet verwacht", vertelt ze. ,,Ik wist wel dat deze prijs wordt uitgereikt hier, maar iedereen heeft het goed geheim gehouden. Zelfs mijn broer Adnan heeft niets verklapt."

Voor haar is het niet meer dan normaal om hard te werken voor school. ,,In Syrië is het niet vanzelfsprekend om eten te hebben, naar school te kunnen en veilig te zijn. In Nederland wel en daar ben ik dankbaar voor. Ik voel me hier thuis, maar mis Syrië wel. Later wil ik graag advocate worden om mensen te helpen en problemen op te lossen."

Sociaal

Farah's mentor, Liesbeth Vermeulen, overlegde met Adnan of het wel in goede aarde zou vallen. ,,Daar twijfelde ik nog even over, gezien het verleden", vertelt Vermeulen. ,,Ik heb Farah aangedragen omdat ze sociaal is en hard werkt." Gelukkig waren Adnan en zijn ouders meteen enthousiast. ,,We zijn blij en trots", vertelt Adnan. ,,Mijn ouders kunnen er helaas niet bij zijn, sinds kort werken ze." Het harde werken blijkt in de familie te zitten. ,,Ik ben van vmbo naar havo gegaan, maar wil eigenlijk nog verder naar het vwo", vertelt Adnan. ,,Later wil ik iets met medicijnen studeren."

Quote Farah is al enorm gedreven Marianne Vos, naamgever van Marianne Vos-prijs