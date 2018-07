Woning Hubertus Schreudershof in Veen gaat drie maanden dicht na drugsvangst

VEEN - Een woning aan de Hubertus Schreudershof in Veen wordt per direct gesloten op last van de burgemeester Fons Naterop. Dat meldt de gemeente Aalburg vandaag. Vrijdagavond werd er bij een drugsactie een grote hoeveelheid harddrugs en verboden wapens in de woning gevonden.