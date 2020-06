Een ochtend posten bij de slachterij van Vion en je verbazen over wat je ziet

Het mooie van ons journalistenvak is dat je ‘s morgens vaak nog niet weet wat het nieuws voor je in petto heeft. Op zijn best heb je een plan, maar waar dat toe leidt, heb je zelden echt in de hand.

Een van onze verslaggevers vond zich vorige week terug bij de poort van slachterij Vion in Boxtel. Wat hij zag, was - gezien alles wat in deze corona-crisis al achter ons ligt - ronduit merkwaardig. Terwijl onder alles wat wij doen inmiddels een heilige afspraak ligt dat we anderhalve meter afstand houden, zaten in de busjes met aangevoerde werklieden makkelijk acht mensen opeengepakt. Meest arbeidsmigranten. Het was niet toevallig dat mijn collega in Boxtel stond te posten. Een dag eerder was de Vion-slachterij in Apeldoorn na controles door de veiligheidsregio gesloten.

Je kunt je natuurlijk afvragen waarom wij daar stonden, en niet de politie. De tweede helft van die vraag kan ik niet beantwoorden, de eerste wel. Er is een mooie, ouderwetse uitdrukking voor wat journalisten horen te doen. Misstanden aan de kaak stellen. Om dat niet groter te maken dan het is: we doen ook een heleboel andere dingen en het overgrote deel van de misstanden zal nooit door een journalist aan de kaak gesteld worden. Het zijn er te veel en ze zijn vaak nauwelijks op te sporen. Maar als ergens zo overduidelijk belangrijke regels en afspraken met voeten worden getreden, dan zijn wij een van de partijen die niet de andere kant op kijken, maar de kant waar het gebeurt.

De andere kant opkijken was in dit geval nét wat te aantrekkelijk voor Vion, voor de uitzendbureau’s die het werkvolk leveren en uiteindelijk ook voor de arbeidsmigranten. Die laatsten vreesden hun werk en inkomen te verliezen als de fabriek niet gewoon door kon draaien. ‘Corona is voor ons niet meer dan een griepje’ zei een Roemeense Vion-medewerker in het Oosten van het land. Tja...

Ik twijfel er niet aan dat op de werkvloer wel wat maatregelen waren getroffen, maar ieder weldenkend mens wist dat acht of meer mensen in één busjes zetten nogal riskant is. Zéker met de nieuwste inzichten over de rol van aerosolen, minieme luchtdeeltjes, die in kleine ruimtes blijven rondzweven. Toen de GGD in Boxtel ging controleren bleek dan ook meer dan vijftien procent van de werknemers besmet met corona.

Inmiddels is het een week of tien geleden dat ik de deur van de redactie achter me dicht trok. Sindsdien zijn onze redactielokalen verlaten of zit er hooguit een paar collega’s ver uit elkaar. Alles doen we vanuit huis, zelfs in de avonduren de pagina’s in elkaar zetten. Dat is om te zorgen dat we allemaal zo min mogelijk gezondheidsrisico’s lopen, maar het dient ook het bedrijfsbelang. Valt een substantieel deel van de redactie uit, dan komt onze productie in de knel. Idem in onze drukkerij. We zijn als de dood dat in één van de ploegen een besmetting uitbreekt.

Daar zit vermoedelijk het grote verschil met de slachterijen. Zijn er twintig medewerkers ziek, dan huren ze via het uitzendbureau gewoon twintig nieuwe in. Waarschijnlijk is dat goedkoper dan het dubbele of driedubbele aantal busjes laten rijden. Draaide Vion op louter vaste krachten, dan was het bedrijf ongetwijfeld veel voorzichtiger geweest.

Afijn, of het door onze verhalen kwam of niet, de veiligheidsregio ging ook in Boxtel kijken en in allerijl werden maatregelen getroffen. Meer busjes met minder mensen onder andere. De slachterij mocht open blijven, wat eigenlijk raar is omdat even verderop, in Helmond, een slachterij met eenzelfde percentage besmettingen dicht moest.

Verschillende medische deskundigen spraken daar tegen onze verslaggevers hun verbazing over uit. Burgemeester Buijs, waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio waar Boxtel onder valt, was niet te flauw en lichtte haar besluit toe.

Kwestie afgedaan? Nee, voorlopig zijn er nog teveel vragen naar de werkomstandigheden. En naar de woonomstandigheden van de Oost-Europese arbeiders. Wordt dus vervolgd.