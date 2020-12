Hoe was 2020 bij Brabants Dagblad

Beste lezer,



U doet aan het eind van het jaar vast hetzelfde als ik: een blik over de schouder werpen en nog even stilstaan bij wat de afgelopen twaalf maanden hebben gebracht. Dit jaar zien we allemaal hetzelfde en ik hoef u niet te vertellen wat. Het jaar 2020 was er een van verdriet en verlies, van moeizaam ploeteren, voor sommigen van wanhoop.



Aanvankelijk sloeg het virus nergens zo hard toe als in Brabant. De pastoor van Boekel vertelde aangeslagen in onze krant hoe hij inmiddels 34 uitvaarten per maand deed. Er was nauwelijks gelegenheid voor afscheid. In ziekenhuis Bernhoven liep het water de verpleegkundigen over de voeten, de rest van de zorg volgde. Verpleeghuizen werden centra vol eenzaamheid, waar ouderen hun kinderen en kleinkinderen wekenlang moesten missen. Corona en quarantaine werden de meestgebruikte woorden.

Volledig scherm Hoofdredacteur Lucas van Houtert © Marc Bolsius Als redactie gingen we al vroeg in quarantaine. Voor onszelf, maar ook om onze verantwoordelijkheid te nemen. Wat we nooit voor mogelijk hadden gehouden, bleek toch te kunnen. We werkten bijna helemaal vanuit huis, zelfs de eindredacteuren en vormgevers legden thuis de laatste hand aan de pagina’s. In de drukkerij werd het regime strenger dan ooit. Drukkers zijn nauwelijks te vervangen, een uitbraak daar zou er al heel gauw voor zorgen dat de krant niet uitkwam.

Onder zulke omstandigheden hebben journalisten vaak geen aansporingen nodig. Zelden zag ik een redactie zo lang, zo bevlogen haar werk doen. We moesten de wereld laten zien wat er gebeurde, en we wisten dat we voor veel abonnees meer dan ooit een lijn met de buitenwereld waren.

In tijden als deze leren we onze vrienden kennen en komen we dichter bij elkaar. Dat gebeurt tussen familieleden, tussen vrienden en goede buren. Afgelopen jaar voelde het ook alsof dat tussen u als abonnee en ons als redactie gebeurde. Wat hebben we veel warme reacties mogen ontvangen. Soms bestemd voor de hele redactie, soms voor een enkele redacteur. En soms voor onze bezorgers, die hun best doen om de krant op tijd bij u in de bus te krijgen en soms hele wijken van zieke collega’s moeten overnemen.

Aan het eind van het jaar wil ik u hartelijk danken voor het vertrouwen dat u ons geeft, voor het feit dat u ons werk mogelijk maakt en - hoewel soms kritisch - waardeert. We zijn blij dat we dit jaar veel nieuwe abonnees hebben mogen verwelkomen. We zijn nog veel blijer met al die abonnees die ons soms al vele decennia lezen.

Laten we afspreken dat het volgende jaar een beter jaar wordt. Dat we over veel mooie, positieve en hoopvolle ontwikkelingen gaan schrijven. In elk geval wordt 2021 een jaar waarin we iets heel moois gaan vieren: op 2 juli bestaat het Brabants Dagblad, voortkomend uit een lange reeks voorgangers, 250 jaar.

Uiteraard gaat u daar nog veel over lezen.

Maar voor het zover is, wens ik u en uw naasten mooie kerstdagen en een goed uiteinde. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!

Hartelijke groet,



Lucas van Houtert

Hoofdredacteur Brabants Dagblad