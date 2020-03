Thuiswerken vanwege het coronavirus, hoe vullen we de krant en site?

Natuurlijk kan niet iedereen thuiswerken. Mensen die bijvoorbeeld in de zorg of bouw werken, kunnen niet zomaar wegblijven. Maar hoe zit het eigenlijk met journalisten? Kunnen zij wel vanuit huis werken? De krant moet de volgende dag wel gewoon uitkomen, juist in deze dagen wil je lezers zo goed mogelijk informeren over het coronavirus dat Brabant ontwricht. Schoolklassen blijven leeg, extra drukte in de supermarkten en het aantal besmettingen in onze provincie neemt toe. Belangrijke nieuwsdagen, zoals we dat zeggen op de redactie. Iedereen schakelt een tandje bij. Ook de collega’s van de online redactie hebben het extra druk. Via een liveblog houden ze lezers op de hoogte van het laatste coronanieuws. En je zou het bijna vergeten, er gebeurt nog veel meer in de regio en de wereld.