10 jaar geleden stapte Andrew op de trein. Sindsdien is hij spoorloos

Op diverse fora ontstaan de eerste theorieën over zijn vermissing. De meest gehoorde: Andrew wilde een nieuw leven beginnen, net als het personage in zijn favoriete tv-show The Fall and Rise of Reginald Perrin, waarin de hoofdpersoon zijn dood in scene zet.



In de weken, maanden en jaren daarna blijven zijn ouders zoeken naar hun zoon. Ze roepen mensen op naar hem uit te kijken, en zoeken zelf regelmatig de media op om de zaak levendig te houden. Zijn dna en vingerafdrukken zijn opgenomen in diverse databases en de familie heeft foto's laten maken van hoe Andrew er nu uit zou moeten zien. Ook is een deel van de Londense rivier The Theems onderzocht om te zoeken naar het lichaam van Andrew. Er wordt niks aangetroffen.



De familie van Andrew heeft, tien jaar later, nog steeds hoop. Tegen de BBC vertellen ze: ,,We worden achtervolgd door de gedachten wat er met hem gebeurd kan zijn nadat hij in Londen aankwam. Maar we hebben geen rust tot we het weten." De vader van Andrew heeft sinds de vermissing last van angststoornissen en depressies en denkt na over zelfmoord. Met zijn moeder en zusje gaat het beter. De familie weigert te verhuizen, omdat ze willen dat Andrew hen kan bereiken mocht hij dat willen. ,,Hij heeft de deur op slot gedraaid met de huissleutel. Het slot is sindsdien niet meer veranderd." Ook praat het gezin nog steeds over hun zoon in de tegenwoordige tijd. ,,Dat geeft hoop. Al wordt het elk jaar lastiger."