Aangenamer weer vanaf woensdag

Vandaag kan het al even opwarmen, want tussen de buien door schijnt soms de zon. In de oostelijke provincies is het vaker droog. Het wordt 14 tot 16 graden en de wind is over het algemeen vrij rustig, kracht 3 of minder, meldt Weerplaza.



Morgen vallen er ook nog buien, maar beduidend minder dan vandaag. Vanaf woensdag word het echt beter weer. Het blijft dan een paar dagen vrijwel overal droog en de zon schijnt geregeld. De temperatuur loopt op tot rond de 18 graden. Ook in het weekend blijft het naar verwachting droog en als het met de wolken en mist meevalt, kunnen we zelfs van flink wat zon genieten.