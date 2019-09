‘Accepteer dat een rollator je juist kan helpen’

Update 'Koningin Elizabeth vroeg of ze premier Johnson kon ontslaan'

11:16 De in 1952 aangetreden koningin Elizabeth II heeft al met veertien Britse premiers gewerkt. Volgens sommige Engelse media zou ze pas kortgeleden voor het eerst hebben gevraagd of ze een premier kon ontslaan. Ze deed dat in aanloop naar de uitspraak van het Hooggerechtshof over de vraag of het schorsen van het parlement door Johnson al dan niet volgens de wet was verlopen.