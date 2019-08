Advocaat Roethof betwist moord: 'Nicky lijkt te zijn weggelopen’

LIVEAdvocaat Gerald Roethof ziet de schouw op de Brunssummerheide als ontlastend voor zijn cliënt Jos Brech, die door het OM verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Nicky Verstappen. Roethof suggereert dat het jongetje goed zelf kan zijn weggelopen en toen is overleden. Verslaggever Niels Klaassen is ter plaatse tijdens de zitting in de zaak en twittert live (zie hieronder).

Die zitting die nu bezig is volgt op de schouw van vanochtend op de Brunssummerheide, waar onder meer werd gekeken op de plek waar Nicky op 11-jarige leeftijd in 1998 dood werd gevonden.

Advocaat Gerald Roethof ziet de schouw als ‘ontlastend'. ,,Dank OM, voor de schouw,” spreekt Roethof. ,,Als je ziet hoe dicht de tent bij het pad stond, hoe makkelijk en hoeveel mensen in theorie achter de tent konden lopen. Er was totaal geen beveiliging of wat dan ook voor de kinderen.”

Roethof beschrijft ook hoe er over de heide veel paden lopen, hoe uitgestrekt het gebied is. ,,Als je geen oriëntatievermogen hebt, verdwaal je.” Zo komt hij met het scenario dat Nicky zou zijn weggelopen. ,,Als je ziet hoe heet het wordt, hoe snel je kan uitdrogen zonder water.” En dan was er nog de ruzie in de tent, voor Nicky's verdwijning.

Nee

De familie schudt net als hun woordvoerder en steun en toeverlaat Peter R. de Vries het hoofd. ‘Nee', lijken ze te willen zeggen. Ook het Openbaar Ministerie betwist de versie van Roethof.

Maar de advocaat zegt dat hij zich niet voor kan stellen dat Brech met de fiets een kind kon meevoeren, om hem vervolgens vrij ver van het zomerkamp waar Nicky's tent stond neer te leggen. Omdat Nicky's voetzolen ongeschonden waren, terwijl hij zoveel verderop werd gevonden, werd er vanuit gegaan dat hij in het sparrenbos van toen zou zijn neergelegd. Roethof legde daarom een deel van de tocht op blote voeten af. Ook zijn zolen hebben ‘geen schram', zegt hij.

Volledig scherm Vandaag werd gekeken op de plaats waar de tent van Nicky Verstappen in 1998 stond. © @OM

De officier van justitie, die overigens in oktober verwacht een einddossier in de zaak te hebben, hekelt de suggesties van Roethof. ,,De raadsman komt met losse flodders.” Het OM hekelt ook het zwijgen van verdachte, dat het onderzoek aanzienlijk vertraagt en wijst op al dat dna van Brech dat is gevonden op de onderbroek van Nicky. Dat er dan twijfel wordt gezaaid, vindt het OM opmerkelijk. Ook omdat mogelijk uitdrogen of onderkoeling als oorzaak voor Nicky's overlijden is onderzocht. ,,Als je al die andere doodsoorzaken kan uitsluiten, zoals een natuurlijke dood en een ongeluk, dan kom je erop dat de doodsoorzaak niet anders kan zijn dan door een misdrijf.”

Maar Roethof zegt dat het OM niet duidelijk is welk scenario Jos Brech als dader van dat misdrijf past. ,,Mijn cliënt moet alles uitleggen. Zo hoort het niet.” Hij verheft zijn stem: ,,Lever eens een dossier aan! Zodat ik punt voor punt voor punt erop in kan gaan. Duizenden pagina's die ik nog niet ken krijg ik in oktober en dan moet ik in november al inhoudelijk reageren. Ik kan niet toveren.”

Opvallend

In de rechtszaal kwam eerder nog een opvallend detail ter sprake. Een veelbesproken tissue, die vlakbij het lichaam van Nicky werd gevonden, blijkt dna van een vrouw te bevatten. Tijdens de schouw op de Brunssumerheide, vanochtend, werd ook gekeken naar de plek waarop dat zakdoekje werd aangetroffen.

Verdachte Jos Brech hoort gepraat daarover ogenschijnlijk onbewogen aan. Hij is vandaag gekleed in een lichtblauwe polo en spijkerbroek en zit tegenover de rechters, die laten weten dat vandaag ook nog over het onderzoek zal worden gesproken.

Onderzoek

Het onderzoek in de zaak verloopt overigens langzaam. Opnieuw laten onderzoeksuitslagen in de zaak Nicky Verstappen op zich wachten. Vandaag had er resultaat moeten zijn van een nieuw dna-onderzoek, dat is er niet. Begin oktober verwacht de rechtbank onderzoeksresultaten naar ‘nieuwe’ dna-sporen wel te hebben. Maar advocaat Gerald Roethof, die Jos Brech vertegenwoordigt, vindt het allemaal veel te lang duren. ,,Gisteren zat mijn cliënt een jaar vast. Hoe serieus de beschuldigingen ook zijn: een jaar hechtenis hoort een kantelpunt te zijn.” Roethof wil dan ook dat zijn cliënt op vrije voeten wordt gesteld. Dat deed hij in eerdere zittingen ook - zonder succes.

Het OM hekelt zijn verzoek. Het zwijgen van de verdachte haalt óók de vaart uit het onderzoek. Maar: ,,Langzamerhand dringt de tijd, ook voor de verdediging. U zei intens mee te leven met de familie, toch blijft het stil. De verdachte nam zelfs het woord ‘troefkaart in de mond’.”

Gevoel

De rechters kregen vanochtend tijdens de schouw ter plaatse meer gevoel bij onder meer afstanden en de situatie op de Brunssummerheide, waar Nicky op zomerkamp was toen hij om het leven kwam. Voor de ouders was het een emotionele confrontatie met het verleden, maar ook de man die ze verantwoordelijk houden voor de dood van hun zoon: Jos Brech.

De ouders en zus van Nicky zijn net als Brech vanmiddag weer in de rechtbank, om te horen hoe er over zijn zaak wordt gesproken. Tot nu toe zwijgt de verdachte, hij wil niet onthullen hoe het kan dat zijn dna werd aangetroffen op het lichaam van Nicky.

