Après-ski in Oostenrijk loopt weer uit de hand: Nederlander slaat Noor ziekenhuis in

Een 32-jarige vakantieganger uit Nederland is in de Oostenrijkse deelstaat Tirol gearresteerd na een ruzie waarbij een 40-jarige Noor zwaargewond raakte. De dertiger ging er na het incident vandoor, maar kon de volgende dag worden ingerekend. Het is al de derde keer in korte tijd dat een Nederlander in Oostenrijk wordt opgepakt wegens mishandeling.

De 32-jarige Nederlander viel de Noor aan bij de ingang van een horecagelegenheid in Sankt Anton am Arlberg. Hij haalde uit met zijn vuist en raakte de Scandinaviër vol in het gezicht, verklaarde de politie tegenover Oostenrijkse media. Door de klap knalde de Noor eerst met zijn hoofd tegen de toegangsdeur en daarna keihard op de vloer



De agressieveling ging ervandoor in een taxi, maar kon woensdag worden opgespoord met hulp van het taxibedrijf. Het zwaargewonde slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis in Zams; zijn verwondingen waren zo ernstig dat hij nog dezelfde nacht werd overgeplaatst naar het ziekenhuis in Innsbruck. Het incident vond maandagavond omstreeks middernacht plaats maar Oostenrijkse media berichtten er pas gisteren en vandaag over.

Agent gewond

Ruim een week geleden werd in dezelfde Oostenrijkse deelstaat ook al een Nederlandse wintersporter gearresteerd. Dit omdat hij in Mayrhofen een agent twee vuistlagen in het gezicht had verkocht. Dat gebeurde na een vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De agent raakte gewond, melden Tiroler media.

De 20-jarige agressieveling werd opgepakt en vastgezet, in afwachting van een beslissing van het Openbaar Ministerie.

Kapotte fles

In het eveneens populaire Zell am See, zo’n 100 kilometer oostelijker, werd medio januari een 18-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd omdat ze een Oostenrijkse leeftijdsgenoot zwaar had mishandeld. Dat gebeurde volgens de politie tijdens een ‘wild gevecht’ in een discotheek. Het slachtoffer belandde zwaargewond in het ziekenhuis.