Ark van Noach richt ravage aan in Urk: 'Ik vind het verschrikkelijk'

Honderden mensen ontvolgen Victoria Koblenko wegens vakantie in Israël

16:21 Honderden mensen hebben Victoria Koblenko in één klap op sociale media ontvolgd, omdat de 37-jarige actrice en haar vriend, voormalig profvoetballer Evgeniy Levchenko, momenteel in Jeruzalem (Israël) verblijven. Koblenko is verbijsterd over het afhaken van zoveel fans. ,,Ik ben hier alleen op vakantie.''