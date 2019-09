Auto over de kop op de Graadt van Roggenweg, inzittenden verdwenen

Rond 4 uur ’s nachts reed de auto over de Weg der Verenigde Naties richting de Graadt van Roggenweg. Ter hoogte van het gebouw van de Raad voor de Kinderbescherming verloor de bestuurder blijkbaar de macht over het stuur, ramde een verkeerslicht en sloeg over de kop.

De inzittenden zijn daarna uit het voertuig gekropen en er vandoor gegaan, want toen even later de politie arriveerde was er van bestuurder en eventuele inzittenden geen spoor. Volgens een aanwezige persfotograaf hing in de auto een flinke alcohollucht, dus mogelijk had de bestuurder gedronken.