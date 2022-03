Baksteen door etalage supermarkt ‘Hallo Rusland’: ‘Hij zou het hier kapot rammen’

Twee maanden geleden nam eigenaar Arthur Badaljan de supermarkt in Amsterdam over. Priwet Rossia wordt steevast gevuld met producten uit allerlei Slavische landen: Polen, Georgië en Armenië onder andere. En ja, ook Russische boodschappen kunnen hier worden gedaan. Net als Nederlandse en Duitse, trouwens. Zelf heeft de eigenaar Armeense familie.

Niks om aanstoot aan te nemen, zou je zeggen. Maar sinds de oorlog is de sfeer in de supermarkt wel veranderd. Badaljan ziet Oekraïners binnenkomen die boos zijn om wat er in hun land gebeurt, maar hier nog de producten van hun andere thuis vinden. ,,Ze zijn blij dat wij er zijn.” Maar ook die ene man kwam ineens aanzetten, met bedreigingen vanwege de oorlog. Hij zou de zaak ‘kapot rammen’ of ‘kapot slaan’. ,,Ik had medelijden met hem, ik dacht dat hij niet 100 procent was.”

Dreigementen

Ook telefonisch kwamen ondertussen dreigementen binnen. Het was de reden dat Badaljan niet opnam toen hij afgelopen nacht werd gebeld. ,,Ik dacht dat het weer anonieme bedreigingen waren.” Toen ging de telefoon van Badaljans vrouw, met het bericht over de vernieling. Een baksteen van ongeveer een kilo bleek naar binnen te zijn gekwakt. Badaljan denkt dat de man die steeds weer boos zijn winkel opzocht dreigementen heeft omgezet in daden en vraagt zich af: waarom? ,,Welk normaal mens doet zoiets? Ik heb bij een protest op de Dam gezien hoe Russen de Oekraïense vlag op hun hart droegen. Niet iedereen is het eens met de oorlog.”

En hij als eigenaar van een supermarkt met een nu plots wat ongelukkige naam heeft al helemaal niets te maken met de beslissingen van Poetin. Toch zit hij nu met de brokken. Het is afwachten of de verzekering de glaskosten van 980 euro zal betalen. Maar zijn zaak draait door. ,,We moeten wel, we hebben hem net overgenomen. Maar ik doe ook aangifte, want dit is te ver gegaan.”

VVD-kamerlid Ruben Brekelmans waarschuwt ondertussen tegen oplopende spanningen. ‘We moeten onderscheid blijven maken tussen gewone Russen en het regime van Poetin’, schrijft hij op twitter. ‘Intimidatie en discriminatie zijn onacceptabel.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: