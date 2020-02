Bestuurder crasht in Veenendaal met de politie op zijn hielen

Opnieuw vliegt een auto uit de varkens­bocht in Utrecht

9:05 Opnieuw is het misgegaan in de zogenoemde ‘varkensbocht’ bij knooppunt Rijnsweerd in Utrecht. Even na middernacht raakte de bestuurster van een personenauto in de slip. Zij botste op de vangrail. Haar auto raakte zwaar beschadigd maar de vrouw zelf bleef ongedeerd.