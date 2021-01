Boze huisartsen eisen vaccin op, De Jonge geeft geen sjoege

Een vergadering van ‘gekrenkte’ en ‘boze’ huisartsen staat vanavond op het programma, stappen van de beroepsgroep dreigen. Eerder vandaag heeft de LHV minister De Jonge (Volksgezondheid) een gepeperde brief gestuurd, waarin de vaccins worden opgeëist.

De LHV zegt dat de minister terug komt op eerder gemaakte afspraken, omdat tijdens een debat plots bleek dat huisartsen er niet op kunnen rekenen vaccins tegen corona deze maand tot hun beschikking te hebben. Dat daarbij in twijfel werd getrokken of de LHV wel écht een achterban van huisartsen vertegenwoordigt, is ook tegen het zere been.

Nadat bekend werd dat zorgpersoneel in ziekenhuizen met voorrang zou worden gevaccineerd, volgde al snel het nieuws dat ook huisartsen niet lang zouden hoeven wachten. Zij zouden het vaccin van Moderna krijgen, terwijl de eerste injecties met het Pfizer-vaccin gegeven worden. Maar het vaccin van Moderna is maar mondjesmaat berschikbaar, waarop De Jonge besloot dat het dan AstraZeneca zou moeten worden, voor de huisartsen. Maar dat vaccin is op dit moment nog helemaal niet beschikbaar.

Niet juist

Maar De Jonge stelt dat er helemaal geen harde deadline is is afgesproken. ‘Niet juist’, schrijft hij in een brief over de beschikbaarheid in januari. Als het vaccin van Monderna niet voorhanden zou zijn, zouden er vervolgafspraken worden gemaakt. Hij benadrukt wél zalvend dat huisartsen ‘belangrijk’ zijn.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) © ANP

Het is nog maar de vraag of huisartsen dat verhaal slikken. Dat De Jonge de afspraak met huisartsen niet nakomt, maar - aldus de LHV - ook nog eens ontkent dat deze is gemaakt, zorgt voor ongeloof. ‘Het krenkt ons zeer', schrijft de vereniging. Ook omdat de huisartsen juist ‘ruimhartig meewerkten’ aan het mogelijk maken van vaccinaties en die ‘extra taak’ ook op zich wilden nemen.

Als de Jonge hun eis om extra vaccins niet inwilligt, beramen de huisartsen zich op ‘verdere acties'. Dreigend klinkt: ‘ Wij willen niet dat huisartsen zich terugtrekken uit het vaccinatieproces of bij vermoedens van COVID sneller gaan doorverwijzen naar de ziekenhuizen'.

Bekijk hieronder onze video's over het coronavaccin.