Brandbrief EU: miljoenen Europeanen zijn maandsalaris kwijt aan energie, ook Nederlanders

Werknemers met een minimumloon zijn nu al in zestien EU-lidstaten een volledig maandsalaris of meer kwijt aan energie per jaar. Ook in Nederland, waar minimumloners 48 dagen moeten werken om hun energierekening te kunnen betalen, is de situatie dramatisch, aldus het Europees vakverbond, dat in een brandbrief aan alle EU- en regeringsleiders op snelle compensatie aandringt.

Een kleine 10 miljoen Europeanen hadden al problemen met hun rekening voor de energiecrisis begon, maar de laatste weken en maanden is de situatie compleet onhoudbaar geworden, aldus vakbondskoepel Etuc. Vorig jaar waren minimumloners in 8 EU-lidstaten een maandloon (of meer) kwijt aan energie per jaar, nu is dat in 16 lidstaten het geval. Tsjechische minimumloners moeten er zelfs 65 dagen voor werken, Grieken en Esten 54 en daarna komt Nederland met 48, 20 dagen meer dan vorig jaar.

Lees ook Nooit eerder was inflatie zo hoog: 12 procent in augustus

‘Een dramatische stijging’, zegt Etuc over Nederland. ,,Achter deze cijfers gaan echte mensen schuil voor wie de keus tussen een warm huis of een warme maaltijd voor de kinderen steeds moeilijker wordt. En dat terwijl de bazen en aandeelhouders van energiebedrijven over hun rug recordwinsten boeken”, aldus Etuc-topvrouw Esther Lynch.

De vakbondskoepel, die 45 miljoen werknemers uit 39 Europese landen vertegenwoordigt, vraagt de EU-lidstaten met aandrang om hogere minimumlonen, gerichte steun voor laagstbetaalden en plafonds in de energieprijzen. De energieministers die vrijdag in spoedberaad bijeenkomen moeten daarvoor minimaal de eerste stappen zetten. ,,Wat nu gebeurt is immoreel. Politici moeten dit onder controle krijgen voor het komende winter levens gaat kosten”, zegt Lynch.

Brandbrief

In de brandbrief aan Commissievoorzitter Von der Leyen, EU-president Charles Michel en nationale regeringen zegt het vakverbond dat de energiecrisis allang niet meer alleen de laagstbetaalden raakt. In vier lidstaten – Italië, Griekenland, Tsjechië en Slowakije – zijn ook mensen met een gemiddeld inkomen al meer dan een maandsalaris kwijt aan energie.

Nederland zit daar met 24 werkdagen in de subgroep. In haar brief aan de Europese en nationale leiders zegt de vakbondskoepel dat de situatie feitelijk nog erger is dan ze zelf aangeeft. ,,De cijfers waarop we ons baseren zijn van juli. Sindsdien zijn energie en voeding alleen maar nóg duurder geworden.”