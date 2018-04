Broer van drugsbaas Escobar is 'net zo'n grote boef'

Roberto Escobar vertoeft zijn ouwe dag in een oude schuilplaats van zijn broer, dat hij nu als museum exploiteert. Interviews geeft hij (bijna) nooit. ,,Hij had zeker een goede dag”, aldus Meeuwsen optimistisch. ,,Hij heeft volgens mij een deal met de regering, daarom kon hij niet teveel zeggen. In de gevangenis kreeg hij een bombrief, waardoor hij half doof en verblind is geraakt. Op een gegeven moment heeft hij de regering aangeklaagd dat ze zijn veiligheid in de gevangenis niet konden garanderen. Toen hebben ze een deal gemaakt, dat hij er weer uit mocht. Volgens mij laat hij zich daarom niet negatief uit over de regering.”



Toch komen de Boys wel wat te weten. ,,De zoon van Roberto zegt op een gegeven moment dat hij ontvoerd werd door de Colombiaanse politie, omdat ze achter de schuilplaats van Pablo Escobar wilden komen. Alle metgezellen hebben ze met een kettingzaag doorgezaagd, iedereen was dood behalve hij. Toen Pablo dat hoorde heeft hij de president gebeld en gezegd dat als ze zijn neef nu niet lieten gaan, dat hij zou zorgen dat alle kinderen van alle hooggeplaatste politici vermoord werden. Binnen een half uur was hij vrij."