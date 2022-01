Brugklassers over hun schoolkeuze: ‘De manier van lesgeven spreekt mij aan’

Pleun Slangen (12), Goirle

Odulphuslyceum, Tilburg. Gymnasium, 2de klas

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Ik.’’

Welke redenen gaven de doorslag?

“Het gebouw heeft een leuke sfeer: oud, mooie tegels en glas-in-loodramen. Mijn broer zat er al. Als keuzevak doe ik Chinees; daarin kan ik ook eindexamen doen. En op uitwisseling naar China gaan. De manier van lesgeven spreekt mij aan: je krijgt uitleg, kunt vragen stellen en daarna werk je zelfstandig. Huiswerk maak je in de les; thuis hoef je dan weinig te doen.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

“Wees jezelf, dan bereik je het meest. Houd je huiswerk goed bij; begin op tijd met de toetsen. Laat de boeken die je niet nodig hebt op school. En kies die school waar jij je fijn voelt.’’

Sem Falize (14), Oss

Het Hooghuis-West, Oss, VMBO B&K Sportklas, leerjaar 2

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Ik heb samen met mijn ouders gekeken naar een school in de buurt. Uiteindelijk heb ik zelf gekozen. Mijn zus heeft dezelfde sportklas gedaan en zit nu op het CIOS.’’

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Ik houd zelf van voetbal en scouting. In de sportklas hebben we ook leren basketballen, handballen en korfballen. Zwemmen en skiën krijg je ook. Je krijgt les over sport, spelregels en alles wat met sport te maken heeft. Na deze school kun je bijvoorbeeld doorstromen naar de politie, maar je kunt ook zwemleraar worden. Echt leuk!’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Doe gewoon wat je zelf wil en ga niet naar een school omdat je vrienden daarheen gaan.’’

Madelief Houtman (13), Den Dungen

Elde College, Schijndel. Tweetalig VWO, 2de klas

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Ikzelf. Maar papa en mamma hebben wel geholpen door samen de voor- en nadelen op een rij te zetten bij de twee laatste scholen.’’

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Het tweetalig onderwijs én het feit dat je veel reisjes maakt. In de 1ste zouden we naar het VK gaan; maar ja, corona hè. Dit jaar is er een uitwisseling met Duitsland. In de 3de haal je je Cambridge Engels; in de 6de je IB-certificaat (International Baccalaureate). Dat biedt voordelen bij studeren of stage lopen in het buitenland.”

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Maak je niet te druk; het komt wel goed. Doe je best om contact te maken.’’

Lars Knippels (12), Waalwijk

Willem van Oranje College, Waalwijk. Vwo, 1ste klas

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Ikzelf. We waren al in groep 7 gaan kijken. Gelukkig maar, want door corona waren de presentaties vorig jaar online. Een virtuele rondleiding is leuk, maar écht op school is leuker.’’

Welke redenen gaven de doorslag?

,,De docenten waren heel aardig; nog steeds trouwens. Het voelde gewoon fijner. En de school is vlakbij.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Maak je eigen keuze. Maak het gezellig, maak vrienden. In het begin vond ik dat best wel moeilijk; maar als je je ergens bij aansluit, gaat het vanzelf. Trouwens: bij ‘het Willem’ heb je ook maatwerkuren waarbij je zelf kunt kiezen wat je wilt: andere vakken, zelfstudie, extra uitleg of uitdaging. Écht fijn!’’

Micah Hoeben (13), Sint Michielsgestel

Yuverta, Den Bosch. Vmbo-t Groen, 2de klas

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Ikzelf.’’

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Ik vind dieren, natuur en praktijklessen erg leuk. Op school zijn er echt veel dieren; je leert ze verzorgen, hoe ze te hanteren en hoe de gezondheid te checken. Later wil ik dierenverzorger worden in de dierentuin.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Kijk niet alleen in de buurt, maar ook wat verder weg. Geef meer scholen een kans. Ik had de overstap moeilijker verwacht, zo zonder vrienden. Maar op een kennismakingsdag leer je snel mensen kennen. Loop gewoon naar iemand toe. Voor de vakken die je iets minder leuk vindt: zet je erover heen, doe gewoon mee en haal het beste eruit.’’

Mattis Fraterman (14), Veghel

Fioretti College, Veghel. Praktijkonderwijs, 3de klas

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Ikzelf. Door corona was de kennismaking via Virtual reality, waarbij je door scholen kon lopen. Later volgde een echte open dag. ‘Het Fioretti’ verraste me.’’

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Ik werd gewoon blij van deze school. Praktijklessen waar je met je handen kunt werken. En ze hebben oog voor wie jij bent.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Voor de ouders eerder. Laat je kind het zelf uitvogelen. Bezoek open dagen, in een ruime cirkel. Je voelt vanzelf wat je een goed gevoel geeft. Vind een vast persoon op school; die kent je, weet hoe jij in elkaar zit en kan je helpen. Ga er af en toe langs en zeg hallo. Het kan van pas komen.’’

Yinthe Folkers (13), Den Bosch

Maurick College, Vught. Vmbo bk, 2de klas

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

“Ik. Mijn zus zat er al…’’

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Ik zorg graag voor anderen, daar paste de school bij. Dat zagen we op de open dag. Er waren ook best wel lieve leerkrachten. We zijn met negen of tien kinderen in de klas. Je krijgt veel praktische opdrachten waarbij je dingen moet maken. En in de twee Dalton-uren kun je extra hulp vragen van een docent. Of alvast huiswerk maken.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Bouw een goede band op met een docent; ook als het vak stom is, ga je er dan met plezier naartoe. Maak een goede planning. En leer, als je tijd over hebt, meteen in de les; laat het niet liggen.’’