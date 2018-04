Bucket Boys Thijs en Joep interviewen broer drugsbaas Escobar

Een vlotte videoclip over de genoegens van zon, zee en strand op een exotische vakantielocatie. Vughtenaar Thijs Meeuwsen (30) en zijn maatje Joep ten Hove (28) zullen er als de Bucket Boys beslist nooit eentje maken. ,,Je ziet zulke items soms op televisie bij 3 Op Reis. Leuk, hoor. Maar wel nogal oppervlakkig’’, zegt Thijs Meeuwsen. ,,Zo verloopt een reis toch niet als twee jonge gasten als wij samen op pad gaan? Bij ons gaat de kijker echt mee op reis.’’

En die reizen brengen het tweetal in de serie Verre Vrienden naar bestemmingen die de doorsnee toerist in de reisgids al snel als onbegaanbaar terzijde schuift. De eerste aflevering, vanaf vandaag te zien op deze site, komt uit Colombia. Thijs: ,,Je hoort vaak zeggen dat dat land door de criminaliteit veel te gevaarlijk is om naar toe te gaan. Aan de andere kant komt iedereen die wél gaat, terug met de meest fantastische verhalen. Die tegenstelling wilden we onderzoeken.’’

Volledig scherm Thijs Meeuwsen (l) en Joep ten Hove. © Videostill Bucket Boys

Mooiste vrouwen ter wereld

Het levert een trip op die het midden houdt tussen een reisverslag, een journalistieke reportage en een ouderwetse schelmenroman. Niet voor niets bieden de afleveringen vanuit Colombia behalve het vermeende gevaar op straat nog twee onderwerpen: ’s lands reputatie als drugsparadijs (mét een interview met de broer van de grootste narcotica-beroemdheid van het land, de in 1993 vermoorde Pablo Escobar) én een diepgravend onderzoek naar de aantrekkingskracht van de lokale dames. ,,CoIombianen vertellen trots dat hun land de mooiste vrouwen ter wereld herbergt. Dat wilden we uiteraard graag zelf testen.’’

Maar vooral, zo vertelt Thijs, gaat het in Verre Vrienden om integratie met de lokale bevolking. ,,Je kunt de toeristische trekpleisters wel langs, maar de mensen maken het land. Daarom trekken we zoveel mogelijk op met locals, overnachten bij hen thuis en sluiten soms vriendschappen voor het leven. Alleen als mensen een echte band met je voelen, vertellen ze je hun mooiste verhalen.’’

Ze noemen hun werkwijze ‘objectief én positief’. ,,We gaan zonder vooroordelen op reis. Natuurlijk sluiten we onze ogen niet voor wat er mis in een land, maar we willen vooral de mooie kanten tonen.’’

Die vrolijke vrienden-onder-elkaar-vibe stuwde de online populariteit van de Bucket Boys in sprinttempo omhoog. Sinds de twee, die elkaar ontmoeten op hun studentenvereniging in Utrecht, landelijk het nieuws haalden door het keukenbedrijf Mandemakers vrij letterlijk te kakken te zetten, kunnen ze leven van de opbrengst van hun video’s.

John de Mol

Een van hun laatste stunts, het opzetten van het fictieve tv-kanaal SBS7, leverde hen zelfs de aandacht van John de Mol op. In eerste instantie niet in positieve zin. De Mols bedrijf Talpa belde woedend over de uitspraken die directeur J. de Mol had gedaan ter promotie van de zender. ,,Ze dreigden met een claim. Tot we uitlegden dat fietsenmaker John de Mol uit Heeswijk-Dinther onze CEO was.’’

Vorige week kwam het tot een ontmoeting met de tv-tycoon zelf. Hij kon lachen om de grap, zegt Meeuwsen. Wat er verder werd besproken? Meeuwsen blijft diplomatiek: ,,Daarover hoor je later misschien meer.’’

Duidelijker is hij over de ambities van het duo, dat voor het AD al eerder een serie over hedendaagse superhelden maakte: ,,We willen een zo groot mogelijk publiek voor onze video’s. Omdat televisie en internet een heel andere doelgroep trekken, zou een combinatie van die twee ideaal zijn.’’

