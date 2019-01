De dood van Tijn, Lex, Bianca, Charlotte en Frederik bracht mooie dingen voort

VIDEO Grote explosie in woning Den Haag, meerdere mensen op brancard afgevoerd

17:36 In een woning in de Jan van der Heijdenstraat in de Haagse wijk Laak heeft vanmiddag een grote explosie plaatsgevonden. Twee personen is inmiddels levend onder het puin vandaan gehaald. De brandweer houdt er rekening mee dat nog meer mensen bedolven liggen.