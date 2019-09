De koning bloost en laat blozen op Burendag

Zo speech je voor wereldleiders bij de Verenigde Naties in New York, zo loop je een paar dagen later met een kop koffie door een Utrechtse volkswijk op Burendag. Deze site trok exclusief op in het spoor van koning Willem-Alexander door de Utrechtse Geuzenwijk. ,,Mag ik u complimenteren met uw baard?’’ De vorst, licht blozend: ,,Dat mag.’’

Vanuit haar flatje ziet ze koning Willem-Alexander aan de koffie. Hij zit aan de overkant van de straat, háár Cornelis Roobolstraat in de Utrechtse Geuzenwijk, waar hij als verrassing Burendag meeviert. Daar moet ik bij zijn, denkt Paulina de Greef.

Ze móet en zál de vorst vertellen over haar bijzondere buurt, waar je op het ene moment tussen tientallen schotelantennes op de balkons wandelt, die signalen uit Turkije of Marokko opvangen. En waar je één bocht later een regelrecht bakfietsenparadijs binnendringt.

Dat wil De Greef aan de koning vertellen en dat doet ze ook; ze wandelt de buurtkapel aan de overkant binnen, waar koning Willem-Alexander net van zijn koffie nipt. Ze geeft hem een hand en begint te praten: over al die verschillende culturen die zo goed samenleven in haar wijk, ‘of je nou Nederlands of Marokkaans bent, je moet het gewoon samen doen’.

Over de huissleutels van de tientallen eenzame Geuzenwijkers die zij heeft. ,,Laatst was er weer zo’n oud vrouwtje gevallen in de douche, dan bellen zij mij als alarmnummer. Ik heb haar even rechtop gezet, tuurlijk joh.’’

Ondeugend

Over de armoede, over het invalidenkarretje dat zij van de gemeente Utrecht heeft gekregen om mindervalide buurtgenoten rond te rijden. Over burgemeester Van Zanen die ook een keertje instapte. Willem-Alexander, ondeugend: ,,Heeft u hem wel netjes teruggebracht?’’

Dan is het De Greefs beurt om haar gesprekspartner te laten blozen. Ze schraapt haar keel: ,,Mag ik u nu complimenteren met uw baard?’’ ,,Dat mag,’’ reageert Willem-Alexander een tikkeltje beduusd.

Zo spreekt hij de wereld en haar leiders toe bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York, zo wandelt hij een paar dagen later op een zaterdagmiddag door een Utrechtse volkswijk. Linkerhand in zijn broekzak, kop koffie op rechts. Van Douwe Egberts, het koffiemerk dat Burendag bedacht.

Tegenwoordig organiseert het bedrijf dat samen met het Oranje Fonds, huwelijkscadeau voor Willem-Alexander en Máxima in 2002. Het doel is en blijft: leer je buren beter kennen en versterk daarmee het saamhorigheidsgevoel in de wijk.

Surprise-act

Als koning die het verbinden van Nederlanders tot zijn hoofdtaak rekent, was Willem-Alexander na zijn troonsbestijging opvallend genoeg nog niet op Burendag het land in gegaan. Tot hier, de Geuzenwijk in Utrecht. Waar de bewoners behoorlijk hoog bezoek verwachten, de burgemeester, maar totaal overrompeld worden door de koninklijke suprise-act.

Willem-Alexander stapt uit zijn verlengde Audi, schudt wat handen, krijgt de dampende kop koffie aangereikt en betreedt een voetbalkooi – het decor voor Burendag. Hij ruikt de mierzoete suikerspin walmen, ziet een popcornapparaat, spreekt met de Geuzenwijker die vandaag voor dj speelt en grijnst naar een meisje dat zich wil laten schminken als tijger. ,,Dat ben jij toch al, een tijger,’’ zegt de koning tegen het verbouwereerde kind.

Op naar de buurtkapel, iets verderop. Daar spreekt hij samen met de Utrechtse wethouder Maarten van Ooijen uitvoerig met De Greef en andere buurtbewoners. Over hoe slecht het 20 jaar geleden in de toenmalige achterstandswijk ging, hoe de drugsproblematiek werd uitgeroeid, maar de laatste tijd terug dreigt te keren. Willem-Alexander luistert, knikt veelvuldig, vraagt door en permitteert zich soms een grapje.

Een buurtbewoonster: ,,Ik woon hier verderop aan een plantsoen en toen ik gisteravond om half twaalf naar bed ging stond daar een auto. Alle deuren open, harde muziek uit de boxen en dan blazen die opgeschoten jongens ballonnen op.’’

,,Lachgas’’, verduidelijkt de wethouder.

De koning, na een slok koffie: ,,Oooh, ik dacht voor Burendag.’’

