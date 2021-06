De leukste acties rond het EK: ‘Nog geen klapper zoals de wuppies van AH of de Bavaria-jurkjes’

Oranje bitterballen, chips, juichcapes, sokken, kettinkjes: bijna elk commercieel bedrijf gaat los op het EK Voetbal. Niet zo gek, want oranjeprullaria zorgen voor extra omzet. Zeker na zeven jaar ‘droog te hebben gestaan’ plus het gegeven dat voetbal verbindt, stoppen bedrijven veel tijd en geld in hun campagne. Door het grote aanbod bestaat de kans dat een actie amper opvalt. Ook valt uit onderzoek van de ING af te lezen dat de gemiddelde Nederlander slechts 51 euro over heeft voor EK-winst. Dat bedrag was in het verleden veel hoger. De meeste landen willen veel dieper in hun portemonnee grijpen om een EK-winst veilig te stellen.