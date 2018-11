De strijd om bestuurlijk vernieuwing

ZIEKENHUIS TOP 100 De beste ziekenhui­zen staan in Den Bosch en Terneuzen

3:00 Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en Zorgsaam in Zeeuws-Vlaanderen zijn de winnaars van de vijftiende editie van de Ziekenhuis Top 100. Zorgsaam is het beste streekziekenhuis, het Jeroen Bosch het beste topklinische ziekenhuis in de lijst die morgen verschijnt.