Deze foto's moet je gezien hebben

Zijn dit de allerslechtste hulpsin­ter­kla­zen ooit?

Nu de goedheiligman weer in het land is, hebben niet alleen de echte Sint maar ook zijn hulpsinterklazen het weer knetterdruk met feestelijke intochten, cadeautjes bezorgen, pepernoten strooien, voorlezen uit het grote boek en schimmel Amerigo berijden. Maar lang niet alle Sint-assistenten blijken - door lelijke baarden, gedeukte mijters of motoriek - geschikt voor hun tijdelijke rol. Een compilatie van lachwekkende hulpsintbloopers.