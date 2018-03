Deze foto’s moet je gezien hebben

12 jaar en tbs met dwangverpleging voor doden Jesse van Wieren

14:19 Het gerechtshof in Leeuwarden heeft Rhowan P. uit Kloosterburen veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging. De rechter is ervan overtuigd dat hij in de nieuwjaarsnacht van 2016 Jesse van Wieren om het leven heeft gebracht.