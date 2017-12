Deze foto's moet je gezien hebben

Gros van de kerstkonijntjes zit hele leven alleen in een klein hok

7:43 Het eten van konijnenvlees is vooral tijdens de kerstdagen populair. Het gros van het konijnenvlees dat wordt verkocht in de supermarkten heeft echter geen keurmerk van de dierenbescherming. Supermarktketen Albert Heijn brengt daar deze kerst verandering in.