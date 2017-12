Deze foto’s moet je gezien hebben

Een sobere kerst met alleen maar sapjes

15:50 Geen uitgebreid kerstontbijt of een kalkoen bij het kerstdiner. Zestien gasten van kuuroord De Schouw in Noordgouwe kiezen voor een sobere kerst. Ze drinken alleen maar drie sapjes per dag. De één heeft dit jaar helemaal geen zin in Kerstmis en de ander wil even tot rust komen.