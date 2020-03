Dit is wat u moet weten over de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus

Ultieme zoekactie naar daderspoor: politie pompt sloot leeg na raadselach­ti­ge dood Karin Grijpstra (55)

18:09 In een ultieme poging meer duidelijkheid te krijgen over de raadselachtige dood van Karin Grijpstra (55) uit het Friese Cornjum heeft de politie vandaag de sloot voor haar huis bijna leeggepompt en minutieus doorzocht. Buurtbewoners hopen vurig dat nu snel helder wordt wat de vrouw is overkomen. ,,De ouders van de vermoorde Marianne Vaatstra hebben 13 jaar op een antwoord moeten wachten. Laat dat nu alsjeblieft niet zo zijn’’, klinkt het.