Een oppas voor een vaste avond: wel of geen goed idee?

Nederland heeft 14 procent van aandelen Air Fran­ce-KLM binnen voor 744 miljoen

19:39 Het is de Nederlandse staat vandaag gelukt een belang van 14 procent in de holding Air France-KLM te verwerven. Het kopen van aandelen Air France-KLM door de staat is daarmee gestopt. In totaal heeft het aandelenpakket ons land 744 miljoen euro gekost. Dit maakte het Ministerie van Financiën zojuist bekend.