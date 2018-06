Eindelijk winnen de klunzen van Knudde

'Ik zal het altijd opnemen voor de musical'

11:04 Musical beheerst zijn leven, maar bepaalt zijn bestaan niet. René van Kooten (45) heeft vele voetstappen in het genre liggen, maar over zijn band Shifting Daylight praat hij met dezelfde aanstekelijkheid als over zijn rol in The Bridges Of Madison County, een van de verrassingen van het vorige seizoen en deze zomer van 20 juni tot en met 8 juli in het Amsterdamse DeLaMar Theater te zien. Bovendien volgt vanaf april 2019 nog een tournee door Nederland.