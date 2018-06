Facebook begint met eigen nieuwsuitzendingen

interview NPO-tv-baas Frans Klein: Het zijn jouw woorden dat ik overwoog naar RTL te gaan

18:09 Televisiedirecteur Frans Klein van de NPO zorgde de afgelopen weken voor veel onrust en bezorgdheid in Hilversum. Iedereen in medialand was ervan overtuigd dat hij zou overstappen naar RTL en dat in turbulente tijden van bezuinigingen en drastische hervormingen. ,,Als je me vraagt in de toekomst geen verkeerde grappen meer te maken, moet ik je teleurstellen.’’