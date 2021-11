‘Fantastisch’ en ‘een lichtpuntje': Rutte komt op voor slachtoffers huiselijk geweld

‘Een lichtpuntje in de persconferentie’ en: ‘fantastisch'. Experts die zich bezighouden met huiselijk geweld zijn dolblij dat premier Rutte opriep te letten op mensen die in een onveilige thuissituatie zitten.

De aangescherpte coronaregels kunnen ‘op een afschuwelijke manier doorwerken achter de voordeur', zo waarschuwde een vaderlijke Rutte vandaag. Hij denkt vooral aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, maar ook ouderen die dreigen te vereenzamen. ,,We moeten echt, ook nu weer, op elkaar blijven letten.”

En dat vinden experts die de strijd aanbinden met huiselijk geweld nu ook. Johannes Dijkstra is hulpverlener en projectleider chat met Fier, een expertise- en behandelcentrum. ,,Het is fantastisch dat Rutte hier aandacht aan geeft”, zegt hij. Tijdens eerdere lockdowns was een duidelijke stijging te zien van het aantal chatgesprekken dat door Fier werd gevoerd, net zoals de kindertelefoon het drukker kreeg. ,,We kunnen aan de hand daarvan niet zeggen dat het aantal slachtoffers van huiselijk geweld gestegen is, wel dat de risicofactoren voor huiselijk geweld toenemen onder druk zoals die ontstaat tijdens een lockdown.” Gezinsleden - ook mannen kunnen overigens slachtoffer worden - komen dichter op elkaars lip te zitten, het is moeilijker spanningen in huis te ontvluchten. ,,We zagen heel diverse situaties, waarbij sprake was van acuut geweld, dat dezelfde dag of week plaatsvond, maar ook dat oude trauma's bovenkwamen.”

Quote Want huiselijk geweld maakt absoluut eenzaam. De meeste vrouwen die het overkomt hebben het heel lang verborgen gehouden Debbie Maas, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis

Vraag eens

Debbie Maas, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, zag de woorden van Rutte dan ook als een ‘lichtpuntje in de persconferentie', én in donkere tijden. Ook bij Veilig Thuis nam het aantal vragen over huiselijk geweld toe tijdens eerdere lockdowns, het aantal meldingen nam niet toe maar de situaties die daarin aan bod kwamen waren wel heftiger. ,,We maken ons daarover ernstige zorgen.” Ook nu de lockdown milder lijkt dan eerdere versies kan de spanning binnenshuis toenemen, door onzekerheid over de toekomst, banen die op het spel staan, benadrukt Maas.

Beiden roepen overigens buitenstaanders niet op meteen groot alarm te slaan bij een enkel vermoeden. Het kan botsen in een gezin, tussen partners, maar de vraag is hoe het nu echt gaat, achter de voordeur. Daarom raden Maas en Dijkstra aan eens een praatje te maken. Maas: ,,Gaat het? Lukt het? Laten weten dat je er bent kan veel betekenen, en kan laten zien dat er iemand voor een slachtoffer kan zijn. Want huiselijk geweld maakt absoluut eenzaam. De meeste vrouwen die het overkomt hebben het heel lang verborgen gehouden.”

Niet voor niets waren er ook die woorden van Rutte. ,,Dus vraag gewoon eens aan mensen: hoe gaat het met je? En als je mensen kent die in een onveilige thuissituatie zitten, neem dan contact met de instanties die we daarvoor hebben. Juist in deze fase mag het niet ieder voor zich zijn.”

