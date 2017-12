Finse kabinetsbreuk ternauwernood voorkomen

Weer onrust in Venlose stadswijk Blerick: zwaargewonde door steekpartij

2:58 Bij een steekpartij in de Venlose stadswijk Blerick is zaterdagnacht een persoon zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft een verdachte aangehouden die mogelijk betrokken is bij het incident aan de Alberdingk Thijmstraat.