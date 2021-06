Gemeenten krijgen 1,3 miljard euro extra voor jeugdzorg in 2022

Extra maatregelen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) is blij met het akkoord, maar stelt ook dat de oplossing voor de lange termijn niet alleen een kwestie van geld is, er zijn ook maatregelen voor nodig. Volgens hem is doorgaan op dezelfde weg geen optie. Blokhuis: ,,Alle kinderen, jongeren en gezinnen verdienen het om tijdig passende hulp te krijgen wanneer zij die nodig hebben. We moeten daarom hard werken aan een goed en houdbaar jeugdstelsel. Momenteel staat dat onder grote druk. Het is goed dat we gemeenten nu al duidelijkheid kunnen bieden voor wat betreft de financiën voor 2022. Maar de oplossing voor de lange termijn is niet alleen een kwestie van geld, er zijn ook maatregelen voor nodig. Ondanks dat een nieuw kabinet daarover zal besluiten moeten we, Rijk en gemeenten, ook nu al doen wat nodig is. Daarom nemen gemeenten en Rijk ook nu al maatregelen en voorbereidingen om de uitgaven te beperken. Doorgaan op dezelfde weg is geen optie.”