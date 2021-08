Gemist? Mensen klampen zich vast aan vliegtuig in Kaboel en Rutte en Kaag komen met basisakkoord

Mensen klampen zich vast aan vliegtuig Kaboel en storten naar beneden

Nederlander (20) overleden na val in Oostenrijks mountainbikepark

Een Nederlandse toerist (20) is zaterdag overleden na een val in een mountainbikepark in het district Zell am See. Hij kwam tijdens een afdaling ten val en bezweek ondanks eerste hulp van andere fietsers aan zijn verwondingen. Het drama vond plaats op het Hangman I-pad, een ‘lastige en technisch veeleisende’ afdaling van 1759 naar 1401 meter onder de Asitz-kabelbaan. De Nederlander sprong in de laatste bocht over een heuveltje, maar verloor daarbij de controle over zijn mountainbike. Het hele artikel lees je hier.