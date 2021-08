Gemist? Zelfmoordaanslagen Kaboel en risico's door onnodige maagzuurremmers

Zelfmoordaanslagen met zeker 72 doden tot gevolg

Nu het toeristische hoogseizoen op zijn einde loopt, scherpt Griekenland de coronamaatregelen aan. Vanaf 13 september tot en met zeker eind maart volgend jaar mogen ongevaccineerden theaters, musea, bioscopen en sportscholen alleen in met een negatief testbewijs. Eigenaren mogen besluiten ongevaccineerden te weigeren. Vanaf 13 september is het openbaar vervoer alleen nog toegankelijk met een prikbewijs of negatieve test, met uitzondering van het stadsvervoer. Daarnaast blijven gasten die geen coronaprik hebben gehad niet welkom in de binnenruimtes van de horeca. De maatregelen gelden ook voor toeristen. Het hele artikel lees je hier .

Medaillespiegel Paralympische Spelen: vijf keer goud en driemaal zilver voor Nederland

De Paralympische Spelen zijn in Tokio in volle gang. De medailleteller van TeamNL staat inmiddels op vijf keer goud en driemaal zilver. De tweede dag van de Paralympische Spelen begon voor Nederland met een gouden medaille van Larissa Klaassen. Zij was samen met haar pilote Imke Brommer bij het baanwielrennen de sterkste op de tijdrit over 1000 meter. Chantalle Zijderveld zwom op de 100 meter schoolslag in een wereldrecord naar de paralympische titel. Rogier Dorsman was de snelste op de 400 meter vrije slag. Amazone Sanne Voets bemachtigde goud in de individuele dressuurtest. Ze kreeg na haar vlekkeloze optreden met haar paard Demantur RS2 van de jury een score van 76,585. Ruimschoots voldoende voor de winst. Het hele artikel lees je hier.