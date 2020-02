GGD heft quarantaine Nederlanders uit Wuhan op: ‘Een volgende keer zouden we het weer zo aanpakken’

Nederlan­ders aangeval­len door Belgen in Tirol: drie gewonden

16:33 Drie Nederlanders zijn gewond geraakt bij een vechtpartij met een groep Belgen, in St. Anton am Arlberg, vlakbij Lech in Tirol. Een van de slachtoffers, een 21-jarige man, raakte ernstig gewond. Dat melden Oostenrijkse media.