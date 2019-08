Grote Nederlandse mediapartijen bundelen krachten tegen Netflix en YouTube

Supermarkt

Het principeakkoord moet de komende tijd nog nader worden uitgewerkt. Zo is nog onduidelijk zijn of de dienst gratis wordt met advertenties of dat er een maandelijks abonnement moet worden afgesloten. Uit onderzoek zou blijken dat Nederlanders bereid zijn om twee abonnementen af te sluiten. Als één daarvan Netflix is, dan willen de Nederlandse mediabedrijven zorgen dat het tweede abonnement een Nederlandse aanbieder wordt. Als dat lukt, is het alsof de supermarkten Albert Heijn, Jumbo en Lidl samen één vestiging openen, waarin al hun producten te koop zijn.



Elke Nederlander moet daar met een persoonlijke code toegang toe krijgen. Op het platform zou ook ruimte zijn voor een audio-afdeling waarop alle Nederlandse radiostations te vinden zijn, regionale omroepen en voor videoproducties van kranten. De mediabedrijven kunnen bovendien – mits de gebruiker toestemming geeft – het kijkgedrag meten. Vooral dat laatste wordt gezien als een belangrijk wapen tegen een dienst als Netflix, die complete series bouwt op vergaarde kennis van het kijkgedrag van hun abonnees.



Een andere wens is dat commerciële nieuwsorganisaties als het AD en De Telegraaf voortaan gebruik kunnen maken van producties van de NOS. Er is al langer grote ergernis over een oneerlijk concurrentieveld. ‘Iedereen is bezig met nieuws, waarmee online heel moeizaam geld is te verdienen, maar alleen de NOS mag dit doen met overheidsgeld’, is de samenvatting van een veelgehoorde klacht.