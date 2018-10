Help, mijn auto legt opeens een ei!

Als de marter geen schade aanricht, is het dier verder ongevaarlijk en mensenschuw. Wie last heeft van steenmarters in huis of in de auto, moet niet zelf aan de slag gaan om het dier te bestrijden. Het is een beschermde diersoort, en bestrijden mag daarom niet. Verjagen mag wel, maar alleen als daarvoor door de provincie een ontheffing is verleend.