Hopen op gerechtigheid

Het misbruik in de katholieke kerk staat deze weken weer op alle voorpagina's. Vorige maand was er de onthulling van de openbaar aanklager van de Amerikaanse staat Pennsylvania. Zo'n driehonderd geestelijken misbruikten daar door de jaren heen zeker duizend kinderen. De schandalen werden doorgaans in de doofpot gestopt.



Afgelopen weekend maakte NRC een onderzoek naar misbruik binnen de kerk in Nederland bekend. Journalist Joep Dohmen zocht uit welke geestelijken zich allemaal hadden vergrepen aan kinderen. En welke hooggeplaatsten hiervan wisten.



Het is een lange lijst van schandalen geworden, waaruit blijkt dat aangeklaagde priesters en kapelaans vaak alleen werden overgeplaatst naar een ander bisdom, waar zij gewoon door konden gaan met hun weerzinwekkende praktijken.



Ik las de opsomming van Dohmen. Summier vertelt hij de feiten, vertelt of er smartengeld is uitgekeerd. In hoeveel woonplaatsen een aangeklaagde geestelijke slachtoffers had kunnen maken.



Bij elke aanklacht, elk verslag, voel je tussen de regels door de eenzaamheid van de kinderen over wie het gaat. Overal in de steek gelaten: door de parochie waar je je thuis voelde, door de geestelijke die je zag als Gods plaatsvervanger op aarde, maar die dingen met je deed die God nooit zo bedoeld kon hebben. Te bang om iets tegen je familie te zeggen. De grote schaamte wanneer je het wel vertelde, en dikwijls niet geloofd werd. En als er al een aanklacht kwam, werd die in de doofpot gestopt. De geestelijke ging vrijuit, en jij zat levenslang met het trauma. Eenzaamheid die een gat in je hart sloeg, een gat dat nooit meer dicht zou gaan.



Jim VanSickle is één van de mensen uit Pennsylvania die een verklaring heeft afgelegd over het misbruik dat hij meemaakte. In Trouw zei hij: ,,Als ik over misbruik spreek, ben ik niet die 55-jarige man, maar een jongen van 16 die om gerechtigheid schreeuwt. In mij zit nog altijd dat kind dat veertig jaar geleden kapot is gemaakt.''



Al die eenzame kinderen, schreeuwend om eindelijk gehoord te worden. Hun jeugd krijgen ze nooit meer terug. Het is enkel hopen op een klein beetje gerechtigheid.