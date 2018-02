Human Rights Watch: Die Nederlandse kinderen hebben geen toekomst in Syrië

Haal de Europese IS-vrouwen en hun kinderen terug naar Europa en berecht de vrouwen hier. ,,Dat zou het beste zijn voor de slachtoffers die IS gemaakt heeft, want op die manier komt er nog gerechtigheid”, stelt Nadim Houry, directeur van het terreur en antiterreurprogramma van Human Rights Watch.

Houry is nu in Amsterdam voor het Human Rights Weekend, maar was onlangs in Syrië en deed onder meer onderzoek in Raqqa, de voormalige hoofdstad van het IS-kalifaat. Ook bezocht hij de vluchtelingenkampen in Noord-Syrië, waar naast ‘gewone’ vluchtelingen tientallen buitenlandse IS-vrouwen en hun (jonge) kinderen verblijven. Houry bezocht onder meer kamp Roj, waar hij met twee Nederlandse vrouwen sprak. Er verblijven zeker vier Nederlandse gezinnen in dat kamp, stelt hij.

Koud en ziek

,,De omstandigheden in de Syrische kampen zijn moeilijk en zwaar, maar niet levensbedreigend”, aldus Houry. ,,Mensen wonen er in tenten, het is winter en dus koud. Het is geen plek waar je met kinderen wilt zijn. Er zijn wel voorzieningen, maar er is bijvoorbeeld een gebrek aan babymelk. Veel kinderen waren ziek, er was een hepatitis-virus.”

Vorige week deden Nederlandse familieleden van Syriëgangers een wanhopige oproep: haal de kinderen, soms nog baby’s, uit die kampen. ,,Zij hoeven niet te boeten voor de keuzes van hun ouders”, stelden zijn.

Houry is het daar mee eens. ,,Europese landen willen dat de Koerden die vrouwen berechten, maar dat willen de Koerden helemaal niet. Die willen graag van die vrouwen af.” Europese landen, waaronder Nederland hebben het standpunt dat de vrouwen zich met hun kinderen op eigen kracht moeten melden bij een consulaat in Irak of Turkije. ,,De situatie is alarmerend, zeker omdat er kinderen bij betrokken zijn. Die kinderen hebben geen toekomst in Syrië.”