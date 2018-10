'Ik voelde me een soort oproepkracht voor seks'

‘Ik had kunnen weten dat er iets niet klopte. Paul en ik hadden een paar keer seks gehad, er ontstond een prille relatie, maar ik was nooit welkom bij hem thuis. Als ik ernaar vroeg, kwam hij met vage smoesjes. Tot ik het hem op de man af vroeg: ‘wat is jouw thuissituatie?’



"Ik heb een vrouw en twee kinderen", zei hij. "Is dat een bezwaar?" En hoewel ik hoteldebotel van hem was, besloot ik ermee te kappen. Een man die bezet is, daar blijf je vanaf. ‘Kinderen geen bezwaar, maar een vrouw wel’, antwoordde ik.



Ik voelde me belazerd, maar vond hem nog steeds zo ontzettend leuk. Paul was mannelijk, maar ook lief en warm, ik miste zijn lijf en zijn zwoele stem. Wat niet hielp, was dat we collega’s waren, dus ik zag hem elke dag op het werk. En hij bleef me maar berichten sturen: dat hij het begreep, maar dat het wel jammer was, want hij vond me zo mooi, leuk en lekker. Zo hield hij het vuurtje brandende en op een dag vond ik mezelf terug in een vergaderruimte, stiekem zoenend met Paul.