Ingezakte soufflé of bevroren kalkoen: wat is uw kerstmisser?

Top 2000 bijna weer van start, Top 2000 Café bomvol met tv-scher­men

De Top 2000 gaat vannacht van start bij NPO Radio 2. Radio-dj Jeroen van Inkel trapt de hitlijst om 00.00 uur af met het laatste nummer in de lijst: Promises Of No Man’s Land van Blaudzun, een Nederlandse artiest. De ‘lijst der lijsten’ is traditiegetrouw tot en met oud en nieuw te horen bij de zender.

10:32